Место на кладбище с памятником приготовил себе казахстанский предприниматель

Актюбинский предприниматель Куандык Алишев два года назад получил место на кладбище и установил надгробный памятник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Кладбище расположено близ жилого массива Кирпичный в Актобе.

Предприниматель поручил написать на надгробном камне справа "Признаки счастливой жизни: авторитет, дети", а на левой стороне "Твоя цель – беспрестанный поиск, беспокойная жизнь".

"Мне 86 лет. Два года назад в январе я упал, сломал поясничный позвонок и долго лежал. Тогда пришли ко мне начальники, ставшие мне как собственные дети, спрашивали о здоровье. "Ваш ага, похоже, умрёт, не может ходить. Если дадите место, у меня есть дети в Алматы, братья, много близких друзей. Они всё сделают", сказал я. Место на кладбище я выбрал сам, на возвышенности. Обвинять людей, которые дали мне место, не за что", – сказал предприниматель Куандык Алишев.



Он сам выбрал и утвердил образец памятника, который установлен на этом месте.

"Ранее ещё один человек заранее приготовил себе место. Но тот умер и похоронен. В основном, это делают старые люди. Этого им нельзя запретить. Места не продаются", – сказал администратор кладбища в жилом массиве Кирпичный Сабит Дуйсенов.