Казахстанского тренера признали лучшим в европейском чемпионате
Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:55Сегодня, 22:55
133Фото: sports.kz
Казахстанский наставник вильнюсского "Жальгириса" Владимир Чебурин признан лучшим тренером чемпионата Литвы по футболу в апреле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Это стало ясно после подсчёта голосов комментаторов и ведущих подкастов чемпионата Литвы, уточнили в 15mi.lt.
В апреле футболисты "Жальгириса" одержали пять побед в шести матчах. Подопечные карагандинца Чебурина обыграли "Шяуляй" (3:0), "Трансинвест" (2:0), "Паневежис" (2:1), "Джюгас" (3:1) и "Дайнаву" (4:0) и сыграли вничью с "Судувой" (1:1).
После 13 проведённых игр "Жальгирис" возглавляет турнирную таблицу национального первенства.
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