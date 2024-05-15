Казахстанского тренера признали лучшим в европейском чемпионате

Казахстанский наставник вильнюсского "Жальгириса" Владимир Чебурин признан лучшим тренером чемпионата Литвы по футболу в апреле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Это стало ясно после подсчёта голосов комментаторов и ведущих подкастов чемпионата Литвы, уточнили в 15mi.lt.

В апреле футболисты "Жальгириса" одержали пять побед в шести матчах. Подопечные карагандинца Чебурина обыграли "Шяуляй" (3:0), "Трансинвест" (2:0), "Паневежис" (2:1), "Джюгас" (3:1) и "Дайнаву" (4:0) и сыграли вничью с "Судувой" (1:1).

После 13 проведённых игр "Жальгирис" возглавляет турнирную таблицу национального первенства.