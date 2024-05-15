Уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку и продолжает расти

О паводковой ситуации в Атырауской области сообщили в оперативном штабе, передаёт BaigeNews.kz.

Уровень воды в реке Жайык на 20:00 15 мая превышает критические отметки.

В селе Индербор за день уровень вырос на 2 см и составил 1 039 см (критический уровень - 845 см).

В селе Махамбет воды прибавилось на 4 см, уровень составляет 992 см, критический - 850 см.

В Атырау уровень вырос на 3 см до 556 см, критический уровень - 550 см.

В сёлах Жанаталап и Еркинкала воды стало больше на 2 см.