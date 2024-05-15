Уровень воды в реке Урал превысил критическую отметку и продолжает расти
Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
121Фото: Минобороны РК
О паводковой ситуации в Атырауской области сообщили в оперативном штабе, передаёт BaigeNews.kz.
Уровень воды в реке Жайык на 20:00 15 мая превышает критические отметки.
В селе Индербор за день уровень вырос на 2 см и составил 1 039 см (критический уровень - 845 см).
В селе Махамбет воды прибавилось на 4 см, уровень составляет 992 см, критический - 850 см.
В Атырау уровень вырос на 3 см до 556 см, критический уровень - 550 см.
В сёлах Жанаталап и Еркинкала воды стало больше на 2 см.
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