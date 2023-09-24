Медали, слёзы и надежды. Как прошёл первый день Азиады в Ханчжоу для Казахстана

Сборная Казахстана в первый день 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу отметилась двумя медалями и двумя лицензиями на Олимпиаду в Париж. Корреспондент BaigeNews.kz подводит итоги старта сборной.

Путёвки в Париж

Сборную Казахстана по современному пятиборью удача покинула с самого начала. Еще 22 сентября, когда Азиада официально не была открыта, мужчины-пятиборцы вышли на старт в полуфинале. И здесь прозвенел первый звоночек — у лидера команды Казахстана Павла Иляшенко возникли проблемы со стрельбой.

"Странным образом во время моей стрельбы не работала мишень, моё попадание в финал было под вопросом. Мы сообщили организаторам, но они не устранили проблему, лишь позвали всех делегатов, чтобы зафиксировать этот факт. Но за счёт этого потерял около 24 секунд", — говорил Иляшенко 22 сентября, не подозревая, какой неприятный сюрприз был приготовлен нашей мужской команде в финале.

Женщины стартовали сразу с финала. Но и это не помогло им избежать трудностей. В финале проблема пришла оттуда, откуда её не ждали. В одном из видов современного пятиборья — выезде на лошадях, животные, доставшиеся казахстанцам, не захотели ничего делать. Так было и в мужских, и в женских соревнованиях.

Но, несмотря на данный фактор, задачу минимум пятиборцы выполнили, а именно, завоевали лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года. И если у мужчин лицензию выиграл несколько сенсационно Георгий Борода-Дудочкин, занявший 10 место (благодаря правилу о прохождении на Олимпиаду только одного представителя от страны - прим. авт.), то у женщин заветный пропуск получила Елена Потапенко. Причём, тренеры ждали от команды медаль.

"Задачу девочки выполнили на 80%. Обидно за тех, кто привёз "баранку" в выезде на лошади, если бы не это, в командном зачёте взяли бы серебро", — призналась тренер сборной Оксана Дмитриенко.

Медали

Перед вылетом в Ханчжоу тренер-консультант сборной по дзюдо Стефан Трено сказал автору этих строк, что дзюдоисты в каждом весе могут взять медали Азиады. К слову, результаты континентальных игр учитываются в мировом рейтинге, на основании которого в 2024 году назовут обладателей олимпийских лицензий.

Первый день показал силу наших дзюдоистов. Сразу в трёх весах казахстанцы претендовали на награды, и в двух случаях удалось завоевать медали. Абиба Абужакынова в весе 48 кг завоевала серебряную медаль, а Магжан Шамшадин в весе до 60 кг — бронзовую.

"Эту медаль я посвящаю своей подруге, с которой мы вместе учились в интернате. Её не стало недавно, перед выездом я была на 40 дней", — призналась Абиба.

5 место взяла Галия Тынбаева. После проигрыша схватки за бронзу она расплакалась от досады, несмотря на то, что вес до 52 кг для неё новый. Дзюдоистов лично поддержал министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

25 сентября — второй соревновательный день, и спортсмены Казахстана обещают порадовать наградами. В борьбу за медали вступают титулованные спортсмены, в том числе чемпионка мира по пулевой стрельбе.