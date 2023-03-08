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Лучший подарок — это селфи: фанатки Димаша отреагировали на поздравление
Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген поздравил своих поклонниц с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz.
Кумир миллионов опубликовал на своей странице в Instagram обращение к представительницам прекрасного пола на трёх языках.
"Поздравляю вас от всего сердца с теплым весенним праздником — 8 марта! В этот чудесный день хочу пожелать вам хорошего настроения и как можно чаще, побольше радостных моментов в жизни! Пусть каждый ваш день будет полон приятных сюрпризов и солнечного настроения, а на душе всегда цветет весна!", — написал Димаш Кудайберген.
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Поклонницы отреагировали на подздравление в комментариях, заявив, что рады любой весточке от Димаша в соцсетях.
"Тебе от нас тоже огромное безбрежное море любви! Спасибо за чистоту и красоту влюбленности, искренности, доброты, нежности. Спасибо за Любовь! Мы, Твои Dears, что в тебя влюблённые, способностями удивлённые, твоей игрою восхищённые, мыслями всегда рядом!", — откликнулись фанатки.
Девушки заверили, что только от одного такого пожелания их настроение "взлетает до небес".
"А насчёт желаний...Ты можешь исполнить одно. И не надо быть волшебником. Сэлфи давно не было. Мы скучаем по твоим глазам и по твоей улыбке", — признаются поклонницы.
Отметим, в своих социальных сетях Димаш Кудайберген часто радует своих "dears" новыми фотографиями и видео с концертов. Не так давно, например, он напел для своих подписчиков самую знаменитую на планете колыбельную.
Напомним, сегодня бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы оказалась среди тех, кто получил поздравительные письма от Президента страны Касым-Жомарта Токаева.
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