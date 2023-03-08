Бабушка Димаша Кудайбергена и Роза Рымбаева получили письма от Токаева

Фото: facebook/Асхат Оралов

Поздравительные письма от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева получили выдающиеся представительницы сфер культуры, спорта и архивного дела. Письма от главы государства вручил Министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня женщины не только являются хранительницами очага, но и добиваются больших успехов в работе. В Министерстве культуры и спорта, а также подведомственных ему организациях работают порядка 15 тысяч человек, 10 тысяч из которых — женщины. Например, коллектив Национального архива на 80 процентов состоит из представительниц прекрасного пола", — написал Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

Среди получивших поздравления от Президента – бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы, писательница и журналист Шарбану Бейсенова, Еңбек Ері Роза Рымбаева, Заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим, Заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар, Заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева, директор "Казахконцерта" Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.