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  • Бабушка Димаша Кудайбергена и Роза Рымбаева получили письма от Токаева
facebook/Асхат Оралов Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43
131
Фото: facebook/Асхат Оралов

Бабушка Димаша Кудайбергена и Роза Рымбаева получили письма от Токаева

Поздравительные письма от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева получили выдающиеся представительницы сфер культуры, спорта и архивного дела. Письма от главы государства вручил Министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz

"Сегодня женщины не только являются хранительницами очага, но и добиваются больших успехов в работе. В Министерстве культуры и спорта, а также подведомственных ему организациях работают порядка 15 тысяч человек, 10 тысяч из которых — женщины. Например, коллектив Национального архива на 80 процентов состоит из представительниц прекрасного пола", — написал Асхат Оралов на своей странице в Facebook.

Среди получивших поздравления от Президента – бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы, писательница и журналист Шарбану Бейсенова, Еңбек Ері Роза Рымбаева, Заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим, Заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар, Заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева, директор "Казахконцерта" Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.

"Подобные мероприятия, посвященные международному женскому дню, проходят во всех уголках нашей страны. Отмечать труд наших коллег, матерей, бабушек и сестер очень важно. Ведь они не только воспитывают подрастающее поколение, но и вносят значимый вклад в развитие Казахстана. Работают во благо страны", — отметил министр, поздравив представительниц прекрасной половины человечества с 8 марта.

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#8 марта #Димаш Кудайберген #награждение
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:43
131
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