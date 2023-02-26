- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 20:36 117
- Иномарка опрокинулась в области Жетысу: погиб человек 20:08 163
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 19:33 339
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 19:06 754
- Метель и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на понедельник 18:39 341
- Соревнования по зимнему триатлону прошли в Астане 18:04 266
- Юная казахстанка выиграла престижный теннисный турнир в Турции 17:28 416
- В аэропорту Актобе появится инновационный почтовый терминал-хаб 16:59 372
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 16:17 530
- Китай хочет запустить около 13 тысяч интернет-спутников 15:29 381
- QR-профилактику начала прокуратура в Мангистау 14:55 443
- Как Шахерезада: библиотекарь из Арала неординарно повышает интерес молодёжи к чтению 14:30 419
- Скандалом в столичном аэропорту заинтересовались в КГА 14:21 601
- Два новых реабилитационных центра, две поликлиники и больница появятся в области Абай 13:36 466
- На юге Турции произошло ещё одно землетрясение 12:49 675
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 12:27 2226
- Новые школы и колледжи построят в Алматы в ближайшие семь лет 11:58 567
- Нариман Курбанов взял "бронзу" Кубка мира по спортивной гимнастике 11:33 620
- 67 казахстанцев за сутки заразились коронавирусом 11:12 482
- Ренат Гайсин о музыке, ТикТоке и Иманбеке 10:30 870
- Кто представит Казахстан на юниорском чемпионате мира по биатлону 10:11 629
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 09:43 5431
- Учёные нашли связь между землетрясениями в Турции и фазами Луны 09:16 1162
- Асылжан Бакытжанулы отправил на пенсию бывшего чемпиона профлиги борцов 08:47 483
- Жителям Шымкента пообещали неблагоприятные метеоусловия в воскресенье 08:15 539
- Эко-игры вместо субботников будут проводить в Усть-Каменогорске 07:40 732
- Сотрудников Google лишили столов в офисах 06:32 621
- В Камеруне 19 спортсменов пострадали от взрывов на массовом забеге 05:17 563
- Застрявшие в Польше казахстанские фуры смогут проехать через Литву 03:51 667
- Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы 02:38 1238
- В Турции арестовали мэра разрушенного при землетрясении города 01:08 1208
- Автовоз перекрыл трассу в Жетысуской области 00:19 565
- В Астане экс-полицейского приговорили к штрафу в 7,5 миллиона тенге 25.02.2023 811
- Уголовное дело о смерти сенатора Гульмиры Каримовой расследует полиция 25.02.2023 1512
- Первая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира во Франции 25.02.2023 665
- Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в восьми регионах 25.02.2023 748
- Избили и забрали лошадь: трёх жителей Туркестанской области арестовали за самоуправство 25.02.2023 770
- Крупного акмолинского агрария судят по резонансному делу 25.02.2023 10084
- В каких регионах Казахстана продают самые дорогие овощи 25.02.2023 731
- 14-летняя Ариана Гогулина стала чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых 25.02.2023 768
- Поезд ушёл. Почему "Тальго" опаздывает и приносит убытки 25.02.2023 9844
- Пенсия, жильё, цифровизация ветеринарии — что обещают партийцы избирателям 25.02.2023 770
- Жители Туркестанской области попросили главу МНЭ помочь с газом и питьевой водой 25.02.2023 814
- Подвижной пункт обогрева организовали для комиссии, расследующей ЧП с вертолётом в ЗКО 25.02.2023 658
- Около 400 казахстанских большегрузов застряли на территории Польши 25.02.2023 924
- "Астана" в шестой раз выиграла Суперкубок Казахстана 25.02.2023 714
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1008
- Казахстанский брейк-дансер одержал победу в Японии 25.02.2023 1139
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 1675
- Почти блокбастер: погоня за пьяным водителем попала на видео в области Абай 25.02.2023 682
- Как молодой семейчанин возрождает искусство плёночной фотографии 25.02.2023 892
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 654
- Какие республиканские трассы закрыты в субботу в Казахстане 25.02.2023 742
- С заснеженных трасс Актюбинской области эвакуированы 93 человека 25.02.2023 844
- В Мангистау задержана истреблявшая сайгаков ОПГ 25.02.2023 775
- Внедорожник и грузовик столкнулись на трассе в Талдыкоргане 25.02.2023 805
- Автобусы Шымкента будут работать без кондукторов 25.02.2023 5029
- Более пяти тысяч детей в области Жетысу учатся в приспособленных школах 25.02.2023 821
- Раскрыт секрет успеха легендарной казахстанской скрипичной школы 25.02.2023 1388
- Коронавирусом за сутки заразились 94 казахстанца 25.02.2023 684
- "Хоргос" возобновит работу в ближайшее время — Смаилов 25.02.2023 738
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 5557
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1160
- Казахстанские бойцы взвесились перед боями с аргентинцами 25.02.2023 765
- Первая ракетка Казахстана сенсационно пробился в полуфинал турнира в Марселе 25.02.2023 813
- Жителям Темиртау не понравился план благоустройства города 25.02.2023 811
- Дома построенные по госпрограмме расходятся по швам в Актюбинской области 25.02.2023 843
- Роналдиньо возвращается в футбол 25.02.2023 1090
- В Темиртау родился настоящий батыр 25.02.2023 1050
- В центральной части Турции произошло землетрясение 25.02.2023 1207
- В Актау водитель автобуса высадил ребёнка за городом 25.02.2023 1114
- Дети учились в холодных школах в Туркестанской области 25.02.2023 817
- Бесплатный хлеб раздают в Шымкенте 25.02.2023 1201
- Карагандинка родила в патрульном авто 24.02.2023 717
- Юрист помог осуждённой в Абайской области отстоять родительские права на двоих детей 24.02.2023 853
- "Не хватило силёнок" - наставник "Барыса" о худшем сезоне в КХЛ 24.02.2023 796
- Расширение сети инсультных центров, по 10 соток земли гражданину. Что ещё обещают избирателям кандидаты в мажилис 24.02.2023 858
- Народная партия намерена подать жалобу на Армана Шураева в Генпрокуратуру и ЦИК 24.02.2023 2935
- Тенге позволил Казахстану обрести настоящую независимость - историк 24.02.2023 858
- Понижение температуры воздуха прогнозируют в Казахстане 24.02.2023 984
Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген
Известный во всём мире казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген пожелал своим фанатам спокойной ночи, исполнив одну из самых известных на планете колыбельных, передаёт BaigeNews.kz.
Своим видением исполнения произведения Иоганнеса Брамса Димаш поделился в Reels на своей странице в Instagram. Кумир миллионов обмолвился, что там, где он находится, уже глубокая ночь.
"Иногда так сильно хочется петь, что тебе всё равно, в какое время ты это делаешь. Сейчас три часа ночи, и за окном немного пасмурно. Пришло время петь Брамса", — написал Димаш Кудаберген.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчикам сюрприз, похоже, понравился:
"Прослушала уже несколько раз и не знаю сколько ещё раз буду слушать!", — ответила одна из поклонниц.
"Когда ты начинаешь петь или просто говорить, всё вокруг наполняется приятными волшебными звуками! Пусть в разных странах и континентах всех накроет волна эмоций и счастья, чтобы имели возможность наслаждаться безумно красивым, умопомрачительным голосом и видеть вживую это чудо природы!",— прокомментировала другая.
"И для кого же такая потрясающая серенада?! Верим, что для нас, в полном восторге, заслушавшись...", — говорится в ещё одном сообщении.
"Колыбельная" Иоганнеса Брамса для голоса и фортепиано, была впервые опубликована в ноябре 1868 года издательством N. Simrock. Наряду с "Венгерскими танцами" это одно из самых известных сочинений композитора. "Колыбельная" была посвящена подруге Брамса Берте Фабер ― по случаю рождения у неё сына.
-
Trend news
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 16:17 509
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 12:27 2155
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 09:43 5313
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1003
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 1662
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 652
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 5505
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 13991
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23095
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2320
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1219
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3158
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1542
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1718
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 40512
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1227
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1997
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4841
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10402
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1493
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26619
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2749
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3354
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1396
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4323
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37960
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2554
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1700
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2642
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2904
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19182
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2895
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7798
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37175
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2304
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2494
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13737
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8119
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3772
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2497
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119487
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3514
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3315
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4230
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2371
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7580
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9399
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6353
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2884
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13156
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57765
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3051
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3015
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5045
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2482
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3446
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3303
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16616
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6286
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31664
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3415
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3981
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3923
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72747
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22774
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24543
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4313
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6816
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9318
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3984
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4483
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3788
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 255377
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3416
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3680
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 5170
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4868
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3823
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3901
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5694
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1158
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 815
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1163
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1172
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1403
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1372
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1364
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1689
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1472
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1605
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1736
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2406
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2009
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1865
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1756
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1679
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1858
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1733
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2517
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2283
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2547
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2112
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2325
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2514
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2540
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2888
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2684
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2614
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2768
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2988
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2786
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2669
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2654
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2637
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2794
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2917
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2822
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2880
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2942
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2806
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4312
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3013
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3010
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2894
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2763
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2891
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3013
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3167
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2777
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3002
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2900
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3066
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3154
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3456
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3145
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3384
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2978
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3560
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3480
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4700
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3646
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3510
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4637
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3621
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4200
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3830
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4061
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4376
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4317
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4239
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4160
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3892
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4169
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4229
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4261
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4230
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4529
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4411
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4634
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4814