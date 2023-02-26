Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген

Известный во всём мире казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген пожелал своим фанатам спокойной ночи, исполнив одну из самых известных на планете колыбельных, передаёт BaigeNews.kz.

Своим видением исполнения произведения Иоганнеса Брамса Димаш поделился в Reels на своей странице в Instagram. Кумир миллионов обмолвился, что там, где он находится, уже глубокая ночь.

"Иногда так сильно хочется петь, что тебе всё равно, в какое время ты это делаешь. Сейчас три часа ночи, и за окном немного пасмурно. Пришло время петь Брамса", — написал Димаш Кудаберген.

Подписчикам сюрприз, похоже, понравился:

"Прослушала уже несколько раз и не знаю сколько ещё раз буду слушать!", — ответила одна из поклонниц.

"Когда ты начинаешь петь или просто говорить, всё вокруг наполняется приятными волшебными звуками! Пусть в разных странах и континентах всех накроет волна эмоций и счастья, чтобы имели возможность наслаждаться безумно красивым, умопомрачительным голосом и видеть вживую это чудо природы!",— прокомментировала другая.

"И для кого же такая потрясающая серенада?! Верим, что для нас, в полном восторге, заслушавшись...", — говорится в ещё одном сообщении.