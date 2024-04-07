Кызылординские спасатели выехали в Костанай
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Сотрудники ДЧС Кызылординской области завершили работу по оказанию помощи и эвакуации в селе Айке района Айтеке би Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
В целях продолжения данных работ по поручению центрального штаба они выехали в сторону Костанайской области.
В свою очередь спасатели Актюбинской области поблагодарили коллег за помощь в борьбе с паводками.
6 апреля в Костанае ввели режим ЧС. По данным местных властей, главной проблемой паводка стала река Тобол, в которой быстро растет уровень воды.
Более тысячи добровольцев собрались и укрепили мост на Набережной "Шагала". На помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан.
В социальных сетях появилось видео затопленного супермаркета в Костанае. После стабилизации ситуации будет проведена оценка нанесенного стихией ущерба и оказана соответствующая помощь.
Как живут костанайцы во время режима ЧС - в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.
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