Кызылординские спасатели выехали в Костанай

Сотрудники ДЧС Кызылординской области завершили работу по оказанию помощи и эвакуации в селе Айке района Айтеке би Актюбинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

В целях продолжения данных работ по поручению центрального штаба они выехали в сторону Костанайской области.

В свою очередь спасатели Актюбинской области поблагодарили коллег за помощь в борьбе с паводками.

6 апреля в Костанае ввели режим ЧС. По данным местных властей, главной проблемой паводка стала река Тобол, в которой быстро растет уровень воды.

Более тысячи добровольцев собрались и укрепили мост на Набережной "Шагала". На помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан.

В социальных сетях появилось видео затопленного супермаркета в Костанае. После стабилизации ситуации будет проведена оценка нанесенного стихией ущерба и оказана соответствующая помощь.

Как живут костанайцы во время режима ЧС - в репортаже корреспондента BaigeNews.kz.