Более тысячи волонтёров помогли укрепить мост в Костанае
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В Костанае, где накануне был ввдён режим ЧС, более тысячи добровольцев собрались и укрепили мост на Набережной "Шагала", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
"После призыва акима Костаная Марата Жундубаева неравнодушные костанайцы не заставили себя долго ждать. Уже буквально через час к Большому мосту на помощь спасателям, полицейским, госслужащим, работникам коммунальных служб пришли сотни горожан. Вооружившись лопатами, они включились в общее дело по укреплению моста. На Набережной "Шагала" сейчас также задействаны сотрудники департамента полиции, департамента ЧС, областных и городских государственных учреждений и управлений, коммунальных служб, представители АНК, волонтеры", — говорится в сообщении.
Все силы брошены на то, чтобы минимизировать потери от возможного перелива через Большой мост. В данный момент добровольные помощники устанавливают здесь трубы для водоотведения, укладывают песок, помогают в иных противопаводковых мероприятиях.
6 апреля о введении режима ЧС в городе, где ждут прихода большой воды, сообщил аким Костаная Марат Жундубаев. По его словам, главной проблемой паводка для костанайцев на сегодня стала река Тобол, в которой быстро растёт уровень воды.
В общей сложности по Казахстану в борьбу с паводками сейчас вовлечены свыше 20 тысяч волонтеров.
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