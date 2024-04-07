Затопленный приют для животных и тысяча волонтёров: как живут костанайцы во время режима ЧС

Спасатели и коммунальщики остро нуждаются в рабочих руках, грузовой технике, лодках, передает корреспондент BaigeNews.kz

В городе действует режим ЧС местного масштаба, власти бросили все силы на эвакуацию населения и минимизацию ущерба от розлива реки Тобол. Специалисты говорят, что такого паводка в регионе не было с 1982 года. Вода прибывает с Каратомарского водохранилища, которое заполнено на 99 процентов и работает сейчас в транзитном режиме, не сдерживая поток. Из-за резкого подъёма уровня реки, затоплены оказались садовые общества, частные жилые дома вдоль Тобола, набережная, база отдыха. Гостевые дома там находятся в воде по самую крышу.

В зону подтопления попал и крупный гипермаркет, внутри которого, судя по распространяемым в сети видео, уровень воды превышает полтора метра. Затопленным оказался и приют для бездомных животных. Часть из них сотрудники ДЧС и волонтеры спасли, теперь требуются корма, цепи и будки, чтобы разместить животных.

На двух крупных мостах в районе КСК и КЖБИ, ведущих в Костанай, наблюдаются переливы, движение по ним закрыто, выставлены посты полиции, а транзитный транспорт, следующий в Актобе и Россию и в обратном направлении, направляют в объезд Костаная через автодорогу "Тобыл-Садчиковка-Сергеевка".

Сейчас местные власти и спасатели делают заграждения из песка на центральном мосту, ведущем в город Тобыл. Для грузового транспорта этот путь закрыт, а движение из-за работ спецтехники и закрытия двух других мостов затруднено.

Полицейские просят воздержаться от поездок через большой мост. Так как весь поток машин из села Заречного и города Тобыл идет теперь здесь, в центре Костаная образовались пробки, а полицейские перешли на ручной режим управления движением в местах наибольшего затора. Руководителей бизнеса власти попросили перевести на дистанционный режим сотрудников, которым необходимо добираться до работы по центральному мосту в Костанай и Тобыл.

На помощь костанайским спасателям сегодня прибыла бригада ДЧС из Кызылординской области, это 35 человек и три единицы спецтехники. Они работают на укреплении дамб и заграждений на центральном мосту. Выложены несколько десятков тысяч мешков с песком. ГКП Костанай-су уложены временные трубы, по которым насосной станцией в степь перекачивается вода, чтобы не допустить перелива воды через мост.

Аким города Марат Жундубаев обратился к костанайцам с призывом помочь в борьбе со стихией.

"В Костанае складывается сложная ситуация. Есть угроза перелива через центральный мост. Люди работают с утра, порядка 700 человек. Понятное дело, что люди устают, нам требуется помощь. У кого есть желание помочь, могут прийти в район Набережной для работы с мешкотарой, песком",— отметил аким Костаная.

На призыв откликнулись свыше тысячи горожан. Мужчины всех возрастов вышли бороться с паводком. Координационный штаб волонтеров работает в районе главного моста. Добровольцев направляют на укладку мешков с песком. Житель Костаная Серик Амиргазин – в числе тех, кто решил помочь землякам.

"Сегодня утром пришел с ночной смены, а после обеда, когда отдохнул, увидел, что ситуация ухудшается. Если затопит большой мост, город Тобыл и поселок Заречный останутся отрезанными от Костаная. А у меня там мама с младшей сестрой живет. Поэтому оделся тепло, достал с гаража резиновые сапоги и поехал к большому мосту. Укладываем мешки с песком", — рассказал мужчина.

В Костанае подготовлены 12 эвакуационных пунктов на базе учебных заведений и профилактория.

"Для пострадавших в спортзалах школ укладывают маты и постельные принадлежности. Помогал сегодня в разгрузке и организации спальных мест для тех, кого эвакуировали. Страшно видеть это все, напоминает кадры из военного фильма. Но оставаться в стороне — еще страшнее", — уверен житель Костаная Андрей Слюсаренко.

Управление образования объявило, что школьники города 8 и 9 апреля будут учиться в дистанционном режиме. В Костанайском районе в зоне подтопления оказались пять школ, в которых учатся около 2500 детей. Эвакуированы вместе с семьями более 500 несовершеннолетних. А в эвакуационном пункте Костанайского района сейчас находятся 27 школьников, для которых завтра будет организовано дистанционное обучение. Компьютерную технику им предоставят те учебные заведения, на базе которых размещены эвакуационные пункты.

Тобыл-торгайская бассейновая инспекция распространила информацию, что по состоянию на 20 часов 7 апреля приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 3025 кубометров в секунду. Сброс также снижен на 150 кубометров и составляет 3150 м3/сек. То, что объем сброса не увеличился, даёт надежду, что уровень воды в реке Тобол перестанет так интенсивно подниматься.

Фото: Айжан Амангельдыкызы