Потоп в супермаркете Костаная прокомментировали в акимате

В социальных сетях появилось видео затопленного супермаркета "Апельсин" в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Подробное видео потопа опубликовал Telegram-канал "Костанайские новости".

Ролик прокомментировал руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей МТИ РК по Костанайской области Мурзахан Ерканов.

"Хозяева и персонал супермаркета были заранее оповещены и эвакуированы. После стабилизации ситуации будет проведена оценка нанесенного стихией ущерба и оказана соответствующая помощь. По состоянию на 7 апреля в Костанае остальные супермаркеты не пострадали. Ситуация с поставками продуктов питания стабильная, субъекты торговли работают в штатном режиме. Мы оперативно реагируем на обращения жителей региона. Фактов повышения цен на социально-значимые продукты нет, — сказал Мурзахан Ерканов.

6 апреля о введении режима ЧС в городе, где ждут прихода большой воды, сообщил аким Костаная Марат Жундубаев. По его словам, главной проблемой паводка для костанайцев на сегодня стала река Тобол, в которой быстро растёт уровень воды. Более тысячи добровольцев откликнулись на призыв акима, собрались и укрепили мост на Набережной "Шагала"