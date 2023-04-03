Кудебаев через официально действующие пункты пропуска границу не пересекал - КНБ РК

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В Пограничной службе КНБ РК выступили с заявлением по поводу побега из Казахстана экс-главы департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданин Кудебаев Серик Мырзакулович (01.01.1965 г.р.) через официально действующие пункты пропуска государственную границу Республики Казахстан не пересекал. Назначена проверка, в том числе при взаимодействии с погранпредставительскими аппаратами сопредельных государств. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении.

Ранее стали известны подробности побега Кудебаева.

18 февраля 2022 года Серика Кудебаева освободили от должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Приговор по его делу должны были вынести 10 марта, суд откладывали уже четырежды. 3 апреля Кудебаева доолжны были принудительно доставить в суд, тогда и выяснилось, что бывшего большого начальника уже нет в стране.

Прокурор запросил для подсудимого девять лет лишения свободы.

Кудебаева обвиняют в превышении власти или должностных полномочий. По информации Генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков он покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.