Серика Кудебаева принудительно доставят в суд

Бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев не явился в суд. Разбирательство по уголовному делу в отношении него пришлось вновь отложить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По данным пресс-службы Жетысуского областного суда, сведений, подтверждающих уважительную причину отсутствия подсудимого на заседании, нет.

"В соответствии со статьями 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе Серика Кудебаева к указанному времени. Судебное заседание отложено на 3 апреля на 10:00", - проинформировали в суде.

Напомним, 18 февраля 2022 года Серика Кудебаева освободили от должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Приговор по его делу должны были вынести 10 марта, суд откладывали уже четырежды.

Прокурор запросил для подсудимого девять лет лишения свободы.

Кудебаева обвиняют в превышении власти или должностных полномочий. По информации Генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков он покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.