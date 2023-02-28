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Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева Сегодня, 16:52
195
Сегодня, 16:52
195

Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева

В Талдыкорганском городском суде продолжается процесс по делу бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Кудебаеву предъявили обвинение по части 2 статьи 362 Уголовного кодекса "Превышение власти или должностных полномочий". Во время судебных прений гособвинитель Ерлан Кыдырбаев запросил для подсудимого девять лет лишения свободы.

Напомним, по информации Генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков Серик Кудебаев покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.

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#Серик Кудебаев #январские события #оружие
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:52
195
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