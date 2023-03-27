Суд по делу экс-главы полиции Алматинской области Серика Кудебаева отложили в четвёртый раз

Суд над бывшим начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым отложили в четвёртый раз, передаёт BaigeNews.kz.

Последнее заседание по уголовному делу генерала-майора планировалось на 10 марта. Однако его пришлось отменить из-за того, что подсудимый попал в больницу. После произошедшего итоговое заседание суда назначили на 16 марта.

К слову, вынесение приговора переносилось ещё несколько раз - на 20 и 27 марта.

Сегодня стало известно, что судебное заседание снова не состоится. Дата вынесения приговора пока неизвестна.