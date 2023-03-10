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Январские события: находящийся под судом Серик Кудебаев попал в больницу
Судебный процесс над бывшим начальником ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым отложили на неопределенный срок, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в 11:00 по плану должно было состояться последнее заседание по уголовному делу. Однако его пришлось отменить.
Как сообщил официальный представитель Жетысуского областного суда Нурсултан Орынбасаров, подсудимый Кудебаев попал в больницу. С каким именно диагнозом, не сообщается.
Напомним, экс-главного полицейского Алматинской области обвиняют по статье 362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий". Прокурор просит для Кудебаева девять лет лишения свободы.
По информации генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков в 2022 году Серик Кудебаев покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.
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