Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана

Фото: tinfo.kz

Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев не явился на судебное заседание, и его объявили в международный розыск, передаёт BaigeNews.kz.

В понедельник, 3 апреля, Кудебаева должны были принудительно доставить в суд в Талдыкоргане, потому что подсудимый не явился на прошлые судебные заседания, ссылаясь на здоровье.

"23 марта Кудебаев пересек государственную границу Республики Казахстан и в тот же день из аэропорта "Манас" города Бишкек вылетел в Стамбул (Турция)", - сообщил судья.

По его словам, 9 марта подсудимый был госпитализирован в медцентр "Рахат" с диагнозом гипертония.

Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о принудительной доставке Кудебаева в суд. Однако к этому моменту выяснилось, что его уже нет в стране.

Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.