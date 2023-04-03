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Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана
Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев не явился на судебное заседание, и его объявили в международный розыск, передаёт BaigeNews.kz.
В понедельник, 3 апреля, Кудебаева должны были принудительно доставить в суд в Талдыкоргане, потому что подсудимый не явился на прошлые судебные заседания, ссылаясь на здоровье.
"23 марта Кудебаев пересек государственную границу Республики Казахстан и в тот же день из аэропорта "Манас" города Бишкек вылетел в Стамбул (Турция)", - сообщил судья.
По его словам, 9 марта подсудимый был госпитализирован в медцентр "Рахат" с диагнозом гипертония.
Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о принудительной доставке Кудебаева в суд. Однако к этому моменту выяснилось, что его уже нет в стране.
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.
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