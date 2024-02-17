Команда Навального заявила, что его тела нет в морге

Адвокат и мать российского общественного деятеля Алексея Навального приехали в салехардский морг, но он оказался закрыт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

По телефону в морге сообщили, что тела Навального у них нет. Об этом сообщила Кира Ярмыш, пресс-секретарь оппозиционера, которая в РФ внесена в реестр "иноагентов"

До этого мать и адвокат Навального посетили колонию в поселке Харп, где содержался Навальный. В колонии матери выдали уведомление о смерти и сообщили, что тело Навального находится в морге в Салехарде, и с ним проводят "исследования".

Напомним, Алексей Навальный скончался в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп.

В колонию Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. В августе прошлого года Навального приговорили ещё к 19 годам колонии по делу об экстремизме.