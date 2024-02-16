Алексей Навальный скончался в колонии в России

Российский общественный деятель Алексей Навальный скончался в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщили в УФСИН России по ЯНАО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

"16 февраля в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого. Причины смерти устанавливаются", - говорится в релизе.

В колонию Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

В марте прошлого года Лефортовский районный суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду.