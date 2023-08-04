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Навального приговорили ещё к 19 годам колонии по делу об экстремизме

Сегодня, 22:05
АВТОР
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facebook.com/navalny Сегодня, 22:05
Сегодня, 22:05
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Фото: facebook.com/navalny

Мосгорсуд вынес приговор Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества. Оппозиционера приговорили к 19 годам колонии, передаёт BaigeNews.kz.

Навального обвиняли по семи эпизодам: в создании экстремистского сообщества с использованием служебного положения; финансировании экстремистской деятельности; публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием СМИ или Интернета; вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни действий; реабилитации нацизма; создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

Прокурор просил для оппозиционера 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, Навальный уже отбывает наказание по другому делу в колонии во Владимирской области.

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