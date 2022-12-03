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Мёрзнущим жителям Экибастуза всю неделю раздавали обогреватели и тёплые одеяла
Даже после того, как в городе горняков полностью восстановят отопление, ликвидируют последствия аварии в размороженных многоэтажках, а также заменят все лопнувшие батареи в квартирах, потребуется время, чтобы дома прогрелись до комфортной температуры, поэтому параллельно с ремонтными бригадами работают волонтёры, представители партии "Анаманат", различных НПО и неравнодушные предприниматели, передаёт BaigeNews.kz.
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Жителям многоэтажек раздают керамические обогреватели и тёплые вещи. Социально-уязвимых горожан: людей с инвалидностью, одиноких пенсионеров волонтёры посещают на дому.
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"На волонтеров мобильных групп - аманатовцев и депутатов маслихата возложена нелёгкая задача - довезти до каждого адресата гуманитарную помощь. Одиноко проживающие пенсионеры, граждане с особой потребностью, многодетные семьи, мамы - одиночки - таким категориям поддержка оказывается в первую очередь", — сообщили в пресс-службе областного филиала партии "Аманат".
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Как рассказал заместитель председателя филиала Илья Теренченко, обогреватели раздают двух видов: масляные и керамические тепловентиляторы.
"Каждому жителю, которого посещают волонтёры, объясняем, как пользоваться обогревателем. Поскольку техника новая, рекомедуем сразу проверять её на исправность. Держим на контроле каждую квартиру, куда установили обогреватели, чтобы, если возникнет проблема, его заменить. Мы приняли решение, не раздавать эту технику на улице, а отпрабатывать персонально. Для начала волонтёры созваниваются с каждой семьёй по списку. По четыре часа в день уходит на развозку обогревателей по адресам. Наши волонтеры сбились со счета квартир и домов, которые они объездили за эту непростую неделю в Экибастузе", — рассказал Илья Теренченко на официальной странице филиала партии в Instagram.
Напомним, в Экибастузе с 28 ноября действует режим ЧС. Из-за аварии на сетях теплоснабжения и остановки ТЭЦ в ночь на 27 ноября жители города гоняков остались без отопления в тридцатиградусный мороз.
Для ликвидации последствий ЧС в город отправились ремонтные бригады из других городов страны и группировка МЧС РК. Для ликвидации последствий ЧС в городе привлечено 36 бригад или 290 человек и 52 единицы техники. Сегодня в экибастузских многоэтажках начали массово менять батареи.
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