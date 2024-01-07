"КазАвтоЖол" предупредил водителей, планирующих поездку из Астаны в Щучинск и Темиртау

Национальный оператор по обслуживанию республиканских трасс "КазАвтоЖол" предупредил казахстанцев о надвигающейся непогоде, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно прогнозу погоды, с 19:00 Акмолинской и Карагандинской областях ожидается ухудшение метеорологических условий, выраженное обильным снегопадом, сильным ветром и отсутствием видимости, которое, по предварительным данным сохранится до 16:00 часов 8 января.

В этой связи, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, сообщаем о возможном введении ограничения движения для автотранспорта по маршрутам "Астана-Щучинск" и "Астана-Темиртау", — говорится в сообщении.

Дорожники просят водителей не пренебрегать ухудшением погодных условий и заблаговременно строить свой маршрут передвижения по автомобильным дорогам. За информацией о состоянии трасс "КазАвтоЖол" рекомендовал обращаться в круглосуточный колл-центр 1403.

Также отмечается, что проведены подготовительные работы и снегоуборочная техника будет задействована в работе круглосуточно.

Напомним, штормовое предупреждение на 8 января объявлено практически во всех регионах страны.