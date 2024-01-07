Дождь со снегом и метель обещают синоптики казахстанцам в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 8 января в Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юге, юго-востоке — в виде дождя, на севере, юге Акмолинской, ночью на севере Костанайской областей прогнозируется сильный снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике прогнозируются туман, гололёд, порывистый ветер.

На большей части области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области временами 30 м/с и более. Днём в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный утром и днём на юго-востоке области временами 30 м/с и более. В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный днём на юго-востоке области временами 30 м/с и более.

Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану, включая столицу.

В Астане 8 января прогнозируют временами сильный снег, метель, гололёд. Ветер юго-западный, порывы 15-20, утром и днем временами 25 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. В Алматы утром и днём ожидается туман. В Конаеве днём ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области туман. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель. На юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, утром и днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на юго-востоке области временами 30 м/с и более.В Петропавловске ожидается метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 днем порывы 25 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидается снег, на севере, юге области сильный снег. Ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днём на юго-востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, днём порывы 23 м/с.

В Павлодарской области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный ночью на большей части порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на севере Костанайской области ожидается сильный снег, на большей части области метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, на юго-востоке области временами 25 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На большей части области Улытау ожидаются метель, гололёд. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

На большей части Карагандинской области ожидаются метель, гололёд. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Семее ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 17-22 м/с.

Утром и днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днём ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 17-22 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 8-10 января ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, на юго-западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Таразе ветер юго-западный 8-10 января порывы 15-20 м/с, утром и днем 8 января, сутки 10 января временами 23-28 м/с.

8 января на большей части области Абай ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.