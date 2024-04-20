Казахстанца оштрафовали за оскорбление фельдшера "скорой"

Жителя Аксу оштрафовали за оскорбление фельдшера службы скорой помощи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным пресс-службы Аксуского городского суда, в ходе разбирательства выяснилось, что мужчина устроил скандал бригаде скорой помощи, выражался нецензурной бранью в адрес фельдшера.

По факту завели административное дело по второй части статьи 80-1 КоАП — за проявление неуважения к медицинским работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Суд принял во внимание, что мужчина имеет постоянное место работы и содержит мать, и назначил подсудимому штраф в размере 77,5 тысячи тенге. Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее в Караганде прохожий избил водителя скорой помощи, когда медики приехали по вызову в одну из многоэтажек города.Незнакомец набросился с кулаками на водителя санитарного автотранспорта, так как ему не понравилось то, как мужчина припарковал автомобиль.

Сотрудники скорой помощи сняли инцидент на видео и разместили его в соцсетях.

Водитель был госпитализирован в отделение неврологии областной больницы им.Макажанова с диагнозом "Сотрясение мозга", "Перелом спинки носа", "Закрытый перелом ребер", "Гематома глаза

Подозреваемого задержали и водворили в СИЗО. Мужчину нашли на зимовке в Каркаралинском районе, в 200 километрах от областного центра.

Общественники потребовали ужесточить наказание за нападение на медработников в Казахстане. Защитить медиков от неадекватных пациентов потребовали и сами работники скорой помощи.