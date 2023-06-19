Казахстанским банкам выдадут рекомендации по безопасности

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После случившегося ЧП всем банкам выдадут рекомендации по усилению безопасности. На это обратил внимание глава МВД, передаёт BaigeNews.kz.

Какие вопросы нужно учесть, чтобы подобные инциденты не повторялись? Корреспонденты "Хабар 24" адресовали этот вопрос юристу Шаймердену Байтуганову.

"Нужно усилить контроль. Если гражданин, физическое лицо пребывает в банковском учреждении, то нужно узнать цель его визита. По каким причинам, действительно ли он пришел получать денежные средства, погашать кредит или для какой-то определенной банковской операции. То есть, я полагаю, предварительно надо записывать, изучать этого человека. В любом случае, возможно, будет принят внутренний протокол. Потом уже изменится порядок пребывания лиц, которые обращаются за услугами", - сказал Шаймерден Байтуганов.

Напомним, 18 июня в 13:51 часов неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. В 16:35 часов после проведения переговоров сотрудниками спецподразделения проведён штурм. В результате чётко спланированной операции, 30-летний мужчина был задержан, все заложники освобождены. Никто из заложников и захватчик не пострадал.

Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет.