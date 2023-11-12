Казахстанские дипломаты призвали прекратить боевые действий в секторе Газа

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьера – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу приняла участие во внеочередном совместном Саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Палестины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие главы государств, правительств, министры иностранных дел государств-членов ОИС. Участники выразили мнение о необходимости мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, возвращении законных территорий Палестине, а также призвали к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа.

"Казахстан проявлял и продолжает проявлять солидарность со странами-участницами ОИС, призывая к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа", – заявил Марат Нуртлеу.

По итогам Саммита участники приняли резолюцию.

Ранее главы МИД Казахстана и Израиля поговорили по телефону.

Напомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Также стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов.

Между тем, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на заседании совета безопасности ООН и заявил, что система здравоохранения Газы "поставлена на колени". По его словам, каждые 10 минут в Газе погибает один ребёнок.