Главы МИД Казахстана и Израиля поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского МИД, стороны отметили поступательный характер двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава МИД Израиля рассказал о ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Мурат Нуртлеу выразил озабоченность эскалацией конфликта и развитием ситуации в зоне боевых действий. Глава МИД РК озвучил позицию Казахстана в отношении текущего конфликта.

Казахстанский министр призвал конфликтующие стороны к поиску путей мира и стабильности на Ближнем Востоке, поскольку данный вопрос имеет глобальное значение для всего мирового сообщества.

"В данном контексте, казахстанский дипломат отметил заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева на Саммите СНГ, в соответствии с которым подчеркивается, что обострение ситуации может привести к серьезным последствиям не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. В этой связи Казахстан твердо привержен решению израильско-палестинского конфликта путем мирных переговоров и дипломатического диалога. Мурат Нуртлеу обратился к израильскому коллеге с убедительной просьбой оказать содействие в эвакуации граждан РК, находящихся в секторе Газа, отметив, что данная задача является первостепенным приоритетом для нашей страны. Он также проинформировал Эли Коэна о ходе проводимой работы с властями Египта по скорейшему возвращению казахстанцев на Родину", — говорится в сообщении.

Министр Эли Коэн поблагодарил коллегу за предоставленную информацию и заверил, что израильская сторона приложит все усилия для решения вопроса по эвакуации граждан РК, который будет находиться на его личном контроле.