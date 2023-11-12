"Каждые десять минут в Газе погибает ребенок" — глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на заседании совета безопасности ООН и заявил, что система здравоохранения Газы "поставлена на колени", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.com.

По его данным, половина из 36 больниц Газы и две трети центров первичной медицинской помощи не функционируют, а остальные работают за пределами своих возможностей. Защитить медицинские учреждения призвали и в Международном Красном Кресте.

"Я был готов проинформировать Совет о критической нехватке топлива, продовольствия и воды. Но, честно говоря, сейчас нас больше всего беспокоит прямая угроза жизни всех раненых и больных", — заявили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

Издание отмечает, что Израиль де-факто считает больницы разумными военными целями, так как под ними находятся туннели боевиков ХАМАС. С 7 октября ВОЗ подтвердила более 250 атак на медицинские учреждения в Газе и на Западном Берегу реки Иордан.

По словам палестинских врачей, одна из основных проблем — нехватка топлива для генераторов. В Газе заявили, что в больнице Аль-Шифа из-за этого прекратили делать операции. Как заявили в подконтрольном ХАМАС Минздраве анклава, в инкубаторе умер один из новорожденных.

Не менее 39 младенцев погибли в больнице сектора Газа из-за отключения электричества и нехватки кислорода. Об этом ранее сообщило министерство здравоохранения Палестины.