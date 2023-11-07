Кайрат Боранбаев сделал заявление

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, который 6 ноября вышел из колонии, сделал заявление, передаёт BaigeNews.kz.

"Мои коллеги, друзья и партнёры! Вчера я вернулся домой и я счастлив наконец увидеть своих родных и близких. Хочу выразить огромную благодарность всем и каждому из вас, кто меня поддерживал все эти месяцы. Я знал о каждой инициативе в мою поддержку и о каждом добром слове в мой адрес. В очередной раз убедился, что меня окружают удивительные люди – честные, добрые и искренние. Спасибо за ваши добрые слова, за вашу поддержку!" - написал Боранбаев на своей странице в Instagram.

Отдельную благодарность он выразил сотрудникам холдинга "Алмалы", который он возглавляет.

"Все эти годы мы строили одно большое общее дело и в трудный момент я почувствовал, какое оно сильное, ценное и важное. Все мы – как одна большая семья. Теперь я уверен, что с единством, мы сможем достичь новых высот, преумножить всё то, чего мы уже добились. На благо каждого сотрудника, казахстанца и всей страны. Мы остаемся социально-ориентированным холдингом", - написал бизнесмен.

Суд заменил осуждённому бизнесмену тюремное заключение на ограничение свободы. Боранбаева осудили на шесть лет лишения свободы, но в период нахождения под стражей Боранбаев характеризовался положительно, администрация исправительного учреждения представила соответствующие документы и поддержала его ходатайство о досрочном освобождении.

Кайрат Боранбаев перечислил в образовательный фонд более 30 миллиардов тенге и передал государству фитнес-центр, торговый центр, офисные здания, нефтяное месторождение, завод и газовую компанию.