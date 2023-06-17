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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках поездки Глава государства проведет второе заседание Национального курултая.
В мероприятии наряду с членами курултая примут участие председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, руководящий состав Администрации Президента, советник Президента и другие должностные лица.
Напомним, 17 июня в Туркестане стартует Национальный курултай с участием президента страны.
Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.
Темами для обсуждения станут острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев.
Перед началом курултая его участники встретились за круглым столом, чтобы на отдельной рабочей встрече обсудить проблемы в области образования и науки Казахстана. Глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров сессии он принял во внимание и дальнейшую разработку.
На одной из сессий участники обсудили вопрос, почему казахстанцы вынуждены постоянно искать дополнительные источники дохода и работать на двух-трёх работах. Участники также затронули проблемы здравоохранения в Казахстане.
Также во время рабочей сессии участников Национального курултая прошла "красной нитью" тема консолидации народа Казахстана. По словам общественного деятеля Ляззат Танысбай, эта площадка позволит наладить тесный контакт между представителями всех регионов страны.
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