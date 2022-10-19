Каракат Абден остаётся в президентской гонке. Её кандидатуру зарегистрировал ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала ещё одного кандидата на внеочередных выборах президента Казахстана. Им стала Каракат Абден, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Центризбиркома.

В ЦИК огласили, что согласно данным протоколам, доверенными лицами в поддержку кандидата в президенты Каракат Абден были собраны подписи 122 314 граждан в 15 регионах Казахстана. Из них на сегодняшний день проверено 120 158 подписей, достоверными были признаны 118 418 подписей.

"В связи с достижением порога необходимого количества достоверных подписей в поддержку кандидата в президенты Казахстана проверка была прекращена. Все документы, необходимые для регистрации Каракат Абден кандидатом в президенты, предоставлены в Центральную избирательную комиссию, и полностью соответствуют предъявленным к ним требованиям. Все документы в установленный законом срок получены. Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты РК, соблюдены", - заключили в Центризбиркоме.

Ранее в ЦИК сообщали, что Каракат Абден, выдвинутая общественным объединением "Национальный альянс профессиональных социальных работников", соответствует предъявляемым требованиям к кандидатам в президенты,

Напомним, Каракат Абден подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты восьмого октября, став первым кандидатом-женщиной в президентской гонке. Накануне она успешно сдала экзамен на знание казахского языка.