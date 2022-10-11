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  • ЦИК: Каракат Абден соответствует требованиям к кандидатам в президенты
facebook.com/abdenova.karakat Сегодня, 13:02
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Фото: facebook.com/abdenova.karakat

ЦИК: Каракат Абден соответствует требованиям к кандидатам в президенты

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что Каракат Абден, выдвинутая общественным объединением "Национальный альянс профессиональных социальных работников", соответствует предъявляемым требованиям к кандидатам в президенты, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Абден Қарақат Жақсылыққызы соответствует предъявляемым к ней Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям", - говорится в сообщении комиссии.

В ЦИК постановили выдать Каракат Абден подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РК. 

Напомним, Каракат Абден подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты восьмого октября, став первым кандидатом-женщиной в президентской гонке. Накануне она успешно сдала экзамен на знание казахского языка.

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#выборы президента #кандидат #ЦИК
Журналист
Сегодня, 13:02
328
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