ЦИК: Каракат Абден соответствует требованиям к кандидатам в президенты

Фото: facebook.com/abdenova.karakat

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что Каракат Абден, выдвинутая общественным объединением "Национальный альянс профессиональных социальных работников", соответствует предъявляемым требованиям к кандидатам в президенты, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Абден Қарақат Жақсылыққызы соответствует предъявляемым к ней Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям", - говорится в сообщении комиссии.

В ЦИК постановили выдать Каракат Абден подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РК.

Напомним, Каракат Абден подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты восьмого октября, став первым кандидатом-женщиной в президентской гонке. Накануне она успешно сдала экзамен на знание казахского языка.