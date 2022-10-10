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  • В ЦИК проверили единственную женщину-кандидата в президенты на знание казахского языка
instagram.com/abdenkarakat Сегодня, 19:49
130
Фото: instagram.com/abdenkarakat

В ЦИК проверили единственную женщину-кандидата в президенты на знание казахского языка

В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Каракат Абден, передаёт BaigeNews.kz.

Экзамен провели по трём направлениям: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление кандидата на выбранную тему.

Темой сочинения кандидата была "Тіл – халықтың алтын діңгегі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании Абден прочитала отрывок из романа Ильяса Есенберлина "Көшпенділер". Третьим заданием стало выступление на тему "Азат елдің еңсесі биік".

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия решила, что кандидат в президенты РК Каракат Абден свободно владеет государственным языком.

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#выборы #кандидат #казахский язык
Журналист
Сегодня, 19:49
130
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