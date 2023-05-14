Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

После победы над Стивеном Батлером казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы обратился звёздам мирового бокса Чарло и Канело, передаёт BaigeNews.kz.

"Чемпионы и суперзвёзды бокса, где вы? Я жду следующего боя! Я самый избегаемый боксёр в мире, король среднего веса! Кто следующий? Давайте подерёмся, наконец-то. Канело и Чарло, где вы? Я иду!", — заявил Жанибек.

Он также отметил, что даже готов перейти в другую весовую категорию.

"Поздравляем с победой, казахский народ!" — написал Алимханулы на своей странице в Instagram после боя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)

Напомним, сегодня казахстанец Жанибек Алимханулы, которого прозвали "Казахский стиль", встретился с канадцем Стивеном Батлером на вечере бокса в американском Стоктоне, в штате Калифорния. Рассчитанный на 12 раундов поединок закончился уже во втором. Жанибек победил опонента нокаутом и во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

А днём ранее курьёзный случай произошёл на дуэли взглядов: Батлер решил не смотреть в глаза Алимханулы и сразу же ушёл, после чего Алимханулы предположил, что соперник просто испугался его грозного взгляда.