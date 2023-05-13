Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы и канадец Стивен Батлер встретились лицом к лицу перед боем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Правда, их дуэль взглядов длилась всего пару секунд: Батлер решил не смотреть в глаза Алимханулы и сразу же ушёл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JANIBEK | QAZAQ STYLE (@janibek_alimkhanuly)

"Я потомок матерей с тигриным сердцем и отцов с характером волков! Конечно, понятно, почему соперник не хочет смотреть мне прямо в глаза. Даст Бог, завтра впишем новую страницу в историю!", — написал "Казахский стиль" в Instagram.

Напомним, бой Жанибек Алимханулы — Стивен Батлер состоится утром в воскресенье, 14 мая, в Стоктоне (США, штат Калифорния). Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибек Алимханулы в соцсетях выступил с заявлением перед второй защитой титула.

Жанибек Алимханулы поставит на кон пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Ранее боксёры прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем. Алимханулы показал на весах 159,2 фунта (72,21 килограмма), Батлер — 159,6 фунта (72,39 килограмма). Таким образом, оба боксера успешно сделали вес: лимит для среднего веса составляет 160 фунтов (72,57 килограмма).