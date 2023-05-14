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Жанибек Алимханулы снова защитил титул чемпиона мира по версии WBO
Казахстанец Жанибек Алимханулы, которого прозвали "Казахский стиль", встретился с канадцем Стивеном Батлером на вечере бокса в американском Стоктоне, в штате Калифорния, передаёт BaigeNews.kz.
Рассчитанный на 12 раундов поединок закончился уже во втором. Жанибек победил опонента нокаутом и во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Теперь у казахстанского боксера 14 побед в 14 боях в профи и девять досрочных. Батлер потерпел четвёртое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.
Напомним, перед боем Алимханулы в соцсетях выступил с заявлением. Ранее боксёры прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем и дуэль взглядов, где с произошёл курьёзный случай: длилась она всего пару секунд. Батлер решил не смотреть в глаза Алимханулы и сразу же ушёл.
К слову "Казахский стиль" случившемуся быстро нашёл объяснение.
"Я потомок матерей с тигриным сердцем и отцов с характером волков! Конечно, понятно, почему соперник не хочет смотреть мне прямо в глаза. Даст Бог, завтра впишем новую страницу в историю!", — написал Жанибек в Instagram.
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