Как будет работать метро в Алматы в связи с переходом на единый часовой пояс

В акимате Алматы сообщили, как будет работать метро при переходе на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz.

"При изменении часового пояса метрополитен будет работать в штатном режиме без изменений в расписании. В ночь с 29 февраля на 1 марта метро будет курсировать до 00:10. 1 марта метро откроет свои двери в 6:20 уже по новому часовому поясу", - говорится в сообщении.

При этом в Транспортном холдинге Алматы уточнили, что в связи с техническими работами возможны временные ограничения доступности сервисов ONAY!.

"С 22:45 29 февраля до 1:30 1 марта будет недоступно использование мобильного приложения ONAY!, пополнение карт ONAY!, покупка проездного билета (абонемент), смс оплата. Регистрация проезда в общественном транспорте (оплата проезда) в этот период будет возможна только пластиковой картой ONAY!, а также наличным способом", - предупредили в холдинге.

Ранее Казахский национальный медицинский университет опубликовал рекомендации по адаптации к переходу на единый часовой пояс.

Минцифры предложило казахстанцам универсальную инструкцию для обновления гаджетов и своевременного перехода на новый часовой пояс.

О плюсах инициативы в прямом эфире программы "Важная тема LIVE" журналисты BaigeNews.kz поговорили с директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибеком Тажибаевым.