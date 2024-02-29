Ученые рассказали казахстанцам, как адаптироваться к переходу на единый часовой пояс

Казахский национальный медицинский университет опубликовал рекомендации по адаптации к переходу на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz.

Первое, что нужно сделать, по мнению ученых, за несколько дней до фактического сдвига постараться ложиться на 20 - 30 минут (или лучше час) раньше каждый день и просыпаться на час раньше, чтобы постепенно привыкнуть к новому времени.

Также они рекомендуют поддерживать стабильный режим дня, включая регулярные время пробуждения, приема пищи и занятий. Это поможет организму адаптироваться.

Кроме того, сотрудники нацмедуниверситета советуют провести утренние часы на свежем воздухе или возле яркого освещения.

"В то же время во время перехода ко сну важно по возможности отключить все источники света в доме, это даст возможность мозгу лучше отдохнуть во время сна. Это включает избегание пользования смартфонами и другими источниками света перед сном", - заявили ученые.

Также ученые советуют следующее.

Избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Они могут нарушить сон и затруднить адаптацию к новому времени. Постарайтесь избегать их употребления за несколько часов до сна.

Выполните расслабляющие техники перед сном. Можно выполнять расслабляющие упражнения, такие как глубокое дыхание, медитация или йога, перед сном, чтобы улучшить качество вашего сна и облегчить адаптацию.

Выполнение умеренной физической активности в течение дня может помочь чувствовать себя более бодро и энергично, а также улучшить ваш сон в ночное время. Физическая активность может помочь регулировать циркадные ритмы и улучшить качество сна.

Избегайте значительных эмоциональных переживаний по поводу своего психического здоровья, так как переход на единый часовой пояс не ассоциируется с повышенным риском психических расстройств.

"Помните, что адаптация к изменению на час раньше может занять несколько дней или даже недель (это очень индивидуально). Дайте себе время и терпение, чтобы ваш организм мог привыкнуть к новому режиму", - заключили в университете.

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