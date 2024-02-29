  • 29 Февраля, 14:44
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"Важная тема LIVE": Как единый часовой пояс изменит жизнь казахстанцев?

Сегодня, 12:53
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"Важная тема LIVE": Как единый часовой пояс изменит жизнь казахстанцев? Сегодня, 12:53
Сегодня, 12:53
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Уже сегодня в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перейдет на единый часовой пояс, передает BaigeNews.kz. О плюсах этой инициативы в программе "Важная тема LIVE" говорим с Алибеком Тажибаевым, директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг". 

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