"Важная тема LIVE": Как единый часовой пояс изменит жизнь казахстанцев?

Уже сегодня в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перейдет на единый часовой пояс, передает BaigeNews.kz. О плюсах этой инициативы в программе "Важная тема LIVE" говорим с Алибеком Тажибаевым, директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг".