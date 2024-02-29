"Важная тема LIVE": Как единый часовой пояс изменит жизнь казахстанцев?
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
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Уже сегодня в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перейдет на единый часовой пояс, передает BaigeNews.kz. О плюсах этой инициативы в программе "Важная тема LIVE" говорим с Алибеком Тажибаевым, директором Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг".
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