Избивавшего мать на глазах ребёнка грабителя задержали в Караганде

Полицейские Карагандинской области разыскали героя жестокого видео, которое облетело социальные сети вчера. Предположительно, видео снял подросток, который умолял спасти его маму от неизвестного мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

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На кадрах видео, снятого из окна, мужчина жестоко бил женщину, в том числе — по голове. Предположительно, хотел ограбить. Трагедия произошла в одном из частных домов Каркаралинска.

"Ночью 25 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и ОП Каркаралинского района совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" в Караганде установлен и задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района.Подозреваемый доставлен в департамент полиции области. В настоящее время проводятся следственные действия", — сообщил Telegram-канал МВД РК.



Напомним, ранее сообщалось, что к поискам грабителя привлекли весь личный состав полиции Каркаралинска.