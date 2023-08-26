  • 26 Августа, 14:17
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Избивавшего мать на глазах ребёнка грабителя задержали в Караганде

Сегодня, 13:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот с видео Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22
385
Фото: Скриншот с видео

Полицейские Карагандинской области разыскали героя жестокого видео, которое облетело социальные сети вчера. Предположительно, видео снял подросток, который умолял спасти его маму от неизвестного мужчины, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от "Вечерняя Караганда" (@vk_gazeta)

На кадрах видео, снятого из окна, мужчина жестоко бил женщину, в том числе — по голове. Предположительно, хотел ограбить. Трагедия произошла в одном из частных домов Каркаралинска.

"Ночью 25 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции и ОП Каркаралинского района совместно с бойцами спецподразделения "Арлан" в Караганде установлен и задержан 30-летний подозреваемый в нападении на жительницу Каркаралинского района.Подозреваемый доставлен в департамент полиции области. В настоящее время проводятся следственные действия",  — сообщил Telegram-канал МВД РК.


Напомним, ранее сообщалось, что к поискам грабителя привлекли весь личный состав полиции Каркаралинска.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ

Самое читаемое

Наверх