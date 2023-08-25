Напавшего на 51-летнюю карагандинку ищет полиция

Полицейские ищут напавшего на 51-летнюю жительницу Каркаралинского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Факт нападения зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района. Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица", - сообщил начальник УКП ДП Карагандинской области Аслан Ускембаев.

Видео нападения на женщину со стороны неизвестного лица появилось в соцсетях.