Напавшего на 51-летнюю карагандинку ищет полиция
Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
106Фото: BaigeNews.kz
Полицейские ищут напавшего на 51-летнюю жительницу Каркаралинского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Факт нападения зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района. Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица", - сообщил начальник УКП ДП Карагандинской области Аслан Ускембаев.
Видео нападения на женщину со стороны неизвестного лица появилось в соцсетях.
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