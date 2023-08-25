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Напавшего на 51-летнюю карагандинку ищет полиция

Сегодня, 18:13
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: BaigeNews.kz

Полицейские ищут напавшего на 51-летнюю жительницу Каркаралинского района Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

"Факт нападения зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции Каркаралинского района. Ориентирован весь личный состав гарнизона, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого лица", - сообщил начальник УКП ДП Карагандинской области Аслан Ускембаев.

Видео нападения на женщину со стороны неизвестного лица появилось в соцсетях. 

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