"История одного неба" Димаша прозвучала на радио в Чили

Фото: dimashnews.com

В эфире чилийского радио MIX TV прозвучала полная версия композиции Димаша Кудайбергена The Story of One Sky — "История одного неба". Это уже 31-я песня казахстанского артиста, которая звучит в эфире популярной радиостанции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Первый эфир на радио Чили, посвященный Димашу, состоялся 2 июня 2023 года. Это стало возможным благодаря усердной работе поклонников Димаша из фан-клуба Dimash Latin Dears.

С тех пор на MIX TV прозвучали такие композиции казахстанского исполнителя, как Be with me, Give me your love, Zhalyn, Screaming, Durdaraz, Golden, Stranger, Fly away, Across endless dimensions, Together, Samaltau, Omir, Omir Oter и так другие.

"Мы очень благодарны радио MIX TV за то, что продвигают композиции Димаша! За эти два месяца очень много людей открыли для себя его творчество, и это наполняет нас гордостью и желанием продолжать работать еще больше!", — поделились Dimash Latin Dears.

Напомним, клип под названием "The Story of One Sky" вышел в сентябре прошлого года. Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.

Позже на встрече с фанатами в Китае молодой композитор рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.

Недавно на кинофестивале Crystal Palace International Film Festival фильм "История одного неба" была номинирована в категории Fab Eclectic Mix - "Великолепный эклектичный микс".

В июне этого года "Историю одного неба" Димаша показывали в рамках дней культуры Казахстана в Великобритании.