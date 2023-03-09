"История одного неба" Димаша Кудайбергена номинирована на премию кинофестиваля в Лондоне

Фото: dimashnews.com

В кинофестивале Crystal Palace International Film Festival фильм "История одного неба" Димаша Кудайбергена номинирована в категории Fab Eclectic Mix - "Великолепный эклектичный микс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

В Лондоне в рамках кинофестиваля Crystal Palace International Film Festival состоялся показ "История одного неба". В зале West Norwood Picturehouse собрались ценители искусства, среди которых были и поклонники Димаша. Dears из Великобритании, Ирландии и других стран специально приехали на показ картины.

Впервые зрители увидели клип на произведение "История одного неба" 24 сентября 2022 года на фан-встрече артиста с поклонниками в Алматы. Димаш Кудайберген выступил композитором, автором сценария и исполнителем главной роли в 13-минутном музыкальном фильме режиссёра Алины Верипя.

"Основная идея фильма в том, что он призывает объединиться, прекратить разделять друг друга по национальному, социальному, религиозному принципу для того, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и землю для наших детей", — поделилась режиссер фильма Алина Верипя в интервью редакции DimashNews.

Crystal Palace International Film Festival входит в топ-10 среди более 10 000 кинофестивалей по всему миру. Основанный в 2009 году, кинофестиваль показывает только самые лучшие из независимых фильмов, тщательно отбирая картины. Участие в фестивале даёт определенный знак качества фильму и возможность просмотра большой аудиторией.

Категорию Fab Eclectic Mix, в которой номинирована "История одного неба", организаторы фестиваля характеризуют как "не короткий, не длинный, просто блестящий!".