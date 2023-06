"Историю одного неба" Димаша показали в рамках дней культуры Казахстана в Великобритании

Фото: кадр из клипа "История одного неба"

В Великобритании стартовал 5-й кинофестиваль ECG, в котором приняли участие профессионалы индустрии, любители кино и дипломаты из разных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.kz.

Одним из ярких событий кинофестиваля стали Дни культуры Казахстана. Они были организованы совместно с фан-клубом Димаша Кудайбергена в Великобритании.

На кинофестивале были организованы специальные стенды, демонстрирующие богатое культурное наследие казахского народа.

Дни культуры Казахстана начались с показа "История одного неба" казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Работа произвела большое впечатление на всех зрителей, которые смотрели музыкальный клип, затаив дыхание.

После вечера кино на сцене кинотеатра Premier Cinema Romford прошла дискуссия с участием администраторов британского фан-клуба Джил Бичем, Себи Данн и известного британского поэта и куратора Евразийского Творческого объединения, Джона Фардона.

"Мы в Лондоне восхищаемся талантом и творчеством Димаша, желаем ему новых ярких и креативных идей и безграничного творческого успеха", — отметили эксперты.

Напомним, клип под названием "The Story of One Sky" вышел в сентябре прошлого года. Фильм снят по мотивам рассказа, написанного самим Димашем, по его же сценарию. Подробнее о философском сюжете клипа о мире и войне можно почитать здесь.

Позже на встрече с фанатами в Китае молодой композитор рассказал о глубоком смысле клипа "The Story of One Sky" и поделился своими мыслями и рассуждениями о войне.

Недавно на кинофестивале Crystal Palace International Film Festival фильм "История одного неба" была номинирована в категории Fab Eclectic Mix - "Великолепный эклектичный микс".