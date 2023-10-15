"Ирина Кайратовна" окажет помощь семье скончавшегося мобилографа

Казахстанская группа "Ирина Кайратовна" сделала заявление после смерти молодого парня — мобилографа, который умер на сцене перед концертом Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Музыканты сообщили, что скоропостижно скончался 21-летний Шахназ Жылкайдаров.

"В этой связи концерты, запланированные на 14-15 октября в Астане отменены. Наши глубокие соболезнования и слова поддержки направляются семье Шахназа. Мы с вами разделяем боль и потерю, которые переживаем в этот тяжелый момент. Команда ИК окажет всю необходимую помощь семье Шахназа. На данный момент мы не располагаем информацией о точной причине ухода нашего дорогого друга и коллеги. Мы ждём, официальных комментариев от компетентных органов, которые работают над установлением причины ухода Шахназа", — говорится в сообщении на официальной странице группы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IRINA KAIRATOVNA TOUR (@iktour)

Напомним, накануне вечером группа "Ирина Кайратовна" отменила концерт. Артисты со сцены обратились к зрителям.

"Мы не сможем здесь танцевать. Это случилось за минуту до выхода на сцену, мы всё подготовили, даже ролик подготовили. Это такой форсмажор, с которым нам самим тяжело смириться", — сказали артисты.

Они добавили, что желающие могут вернуть деньги за билеты. А для тех, кто не захочет вернуть деньги, "Ирина Кайратовна" определит другую дату концерта.

Позже в полиции подтвердили информацию о смерти парня.