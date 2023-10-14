Мобилограф умер перед концертом группы "Ирина Кайратовна" в Астане

Из-за трагического случая накануне своего выступления казахстанская группа "Ирина Кайратовна" отменила свой концерт в столице. Скончался молодой парень — мобилограф, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с обращением артистов к зрителям попало в социальные сети.

"Нам очень тяжело говорить об этом. У нас мобилограф на сцене упал недавно. Он скончался, поэтому, к сожалению, мы не сможем перед вами выступить. К большому нашему сожалению, честное слово, спасибо вам огромное всем, что вы пришли, что вы посмотрели, что вы поддерживаете нас, мы вас безумно любим, честно. Мы не сможем здесь танцевать. Это случилось за минуту до выхода на сцену, мы все подготовили, даже ролик подготовили. Это такой форсмажор, с которым нам самим тяжело смириться", — сказали артисты со сцены.