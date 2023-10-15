Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" подтвердили в полиции

Департамент полиции Астаны подтвердил смерть 21-летнего мобилографа группы "Ирина Кайратовна", передаёт BaigeNews.kz.

"14 октября на концерте 21-летний мобилограф потерял сознание и упал на сцене. По прибытии скорой помощи, к несчастью, констатировали его смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Тем временем, администрация и зрители с пониманием отреагировали, концерт завершён", – прокомментировали в ДП.

Из-за смерти мобилографа группа "Ирина Кайратовна" отменила концерт. Артисты со сцены обратились к зрителям.

"Мы не сможем здесь танцевать. Это случилось за минуту до выхода на сцену, мы всё подготовили, даже ролик подготовили. Это такой форсмажор, с которым нам самим тяжело смириться", — сказали артисты.

Они добавили, что желающие могут вернуть деньги за билеты. А для тех, кто не захочет вернуть деньги, "Ирина Кайратовна" определит другую дату концерта.

Причина смерти мобилографа не сообщается.