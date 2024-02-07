"Горячую линию" запустили в аэропорту Актобе из-за непогоды
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В аэропорту Актобе запустили "горячую линию" для удобства пассажиров. Все поступившие сообщения оперативно анализируют, сотрудники call-центра консультируют пассажиров по задержкам рейсов, передаёт BaigeNews.kz.
"Аэропорт Актобе подключил дополнительные номера телефонов, мы запустили "горячую линию" на время задержки рейсов, так как в регионе бушует непогода", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
На сегодня в аэропорту Алии Молдагуловой запланировано 10 рейсов на вылет и прилёт.
Ранее сообщалось о том, что аэропорту Актобе из-за погодных условий задерживаются четыре рейса: FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы, Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау, SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана, Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана.
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