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Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов
Ранее IBF обязала GGG сразиться с Эскивой Фалькао, WBA — с Эрисланди Ларой.
Youtube-канал Manny Boxing Channel поделился мнением о нынешнем положении казахстанского боксера Геннадия Головкина и его возможных обязательных боях с бразильцем Эскивой Фалькао и кубинцем Эрисланди Ларой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"IBF обязала Геннадия Головкина сразиться с Эскивой Фалькао, WBA — с Эрисланди Ларой. Но существует большая вероятность, что Головкин не будет делать ни того, ни другого. Он уже не обязан никого слушать: он может принять большой бой, после чего уйти на пенсию. К слову, он может исполнить мечту другого боксёра — Хайме Мунгии. Мунгия давно ждет боя с Головкиным. Он стал бы ему лучшим соперником, чем Фалькао и Лара, и принес бы гораздо больше денег. Так что эти санкционированные обязательные бои еще могут быть отозваны", — считает эксперт.
Напомним, свой последний бой Геннадий Головкин провёл в середине сентябре: он проиграл в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу единогласным решением судей. После этого боя казахстанец взлетел в рейтинге лучших боксёров мира
Известно, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях Крис Юбэнк сразу же после завершения трилогии "Головкин-Канело" изъявил желание подраться с GGG — с обладателем титулов WBA Super, IBF и IBO в среднем весе. Юбэнк предложил Головкину провести поединок за пояса GGG в среднем дивизионе.
Именно тогда казахстанец, обратившись к землякам, пообещал, что не планирует завершать карьеру на ринге.
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