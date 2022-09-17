Гигантские GGG: Морпехи из Актау устроили флешмоб

Фото: lada.kz

Необычный флешмоб провели военнослужащие бригады морской пехоты Актауского гарнизона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Акция в поддержку боксёра Геннадия Головкина прошла на плацу гарнизона.

Военнослужащие выстроились в форме букв GGG.

В предстоящем бою с Саулем Альваресом они желают Головкину только победы.

Ранее в поддержку казахстанского боксёра его фанаты превратили субботник на территории делового центра EXPO во флеш-моб.

Напомним, третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса стартует 18 сентября в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Начало Вечера бокса, в главном событии которого встретятся казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, запланировано на 05:00 по времени Нур-Султана. Однако главный бой ожидается ориентировочно в 08:00.

Третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"

Мексиканский боксёр будет защищать пояса WBA, WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе.

Эти боксёры уже встречались в 2017 и 2018 годах. Первый бой завершился неочевидным ничейным исходом, а второй поединок — победой Альвареса решением большинства судей.

Ранее в интервью с корреспондентом BaigeNews.kz эксперты высказали мнения о предстоящей схватке.